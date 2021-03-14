Ещё 365 нижегородцев заразились коронавирусом

По данным на 14 марта 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 101 880 человек. За последние сутки был выявлено 365 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов за сутки в Нижегородской области составило 415 человек. С начала пандемии коронавирусом переболели 94 958 жителей региона.

Рейтинг заболеваемости в Нижегородской области сохраняется прежним – больше всего заражений выявлено в Дзержинске, на Бору и в Павловском районе. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Перевозском районе.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!