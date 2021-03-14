Погода в Нижнем Новгороде на 14 марта: мокрый снег и около ноля

В Нижнем Новгороде потихоньку начинает наступать весна. Сегодня погода в городе обещает быть тёплой.

Согласно сервису «Яндекс.Погода», 14 марта на протяжении всего дня будет идти снег. В дневные часы столбики термометров будут показывать от -2 до 0 градусов, а уже ночью температура воздуха достигнет плюсовых значений. Скорость преимущественно южного ветра не превысит 5,8 метра в секунду. Атмосферное давление составит 749-752 миллиметра ртутного столба.

Стабильное потепление взамен недавних морозов установится в Нижнем Новгороде на следующей неделе. С этого момента весна потихоньку начнет укреплять свое влияние, но по ночам температура воздуха всё ещё будет держаться на отметке в -4…-2 градусов.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда нижегородцам стоит ждать прихода настоящей весны.

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