В 54 домах в Нижнем Новгороде отключили холодную воду 14 марта

Сегодня, 14 марта, 54 дома в Нижнем Новгороде остались без холодной воды. Главной причиной временного отключения стали повреждения трубопроводов. Об этом сообщается на официальном сайте «Нижегородского водоканала».

В Московском районе с восьми утра от холодного водоснабжения остались жильцы домов на улице Акмолинская (№17), улице Красный Пахарь (№2, 3, 6А, 7, 12, 14, 21, 23), улице Мориса Тореза (№7, 9, 13, 15, 15А, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 32, 33), улице Народная (№1, 2, 5, 17, 19). Также воды нет на улице Нефтегазовская (№1, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 29), улице Узкая (№3, 5, 6, 11, 13, 15, 17), улице Ушинского (№1, 8).

Подача воды возобновится ровно в восемь часов вечера. Причина отключения - повреждение трубопровода диаметром 300 миллиметров на улице Нефтегазовская,10

В Сормовском районе без воды со вчерашней ночи находятся дома по улице Федосеенко (№79, 80, 87, 88). Работы по устранению повреждения трубопровода диаметром 150 миллиметров на улице Федосеенко (№87) планируют закончить уже в двенадцать часов дня.

Напоминаем, что «Водоканал» на время отключения водоснабжения может организовать дежурство автоцистерн с питьевой водой, заявку на прибытие которой нужно оформлять по телефону 246-99-99.

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