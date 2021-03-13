Юные нижегородцы замерзают на занятиях в подростковом клубе «Ракета»

Юным нижегородцам приходится заниматься в одежде в подростковом клубе «Ракета». Здание находится в неудовлетворительном состоянии и зимой дети мёрзнут даже в помещениях. На эту проблему горожане пожаловались губернатору Нижегородской области Глебу Никитину в комментариях его Instagram-аккаунта.

- Глеб Сергеевич! Просим Вас обратить внимание на подростковый клуб «Ракета». В клубе занимается много детей, он в ужасном состоянии и требует ремонта, - подчеркнула нижегородка e_petrushina.

В свою очередь, глава региона поручил и.о. министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольге Петровой разобраться в ситуации.

- Проверьте этот сигнал, оперативно найдите решения по устранению, мне по итогам доклад, - написал Глеб Никитин.

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