Нижегородской Службе крови исполнилось 90 лет

Накануне юбилея сотрудники областного центра крови провели праздничную донорскую акцию. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Сегодня, 13 марта, Нижегородская Служба крови отмечает свой 90-летний юбилей. Важную роль центра в системе здравоохранения в своем поздравлении отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Огромный труд был проделан службой в годы Великой Отечественной войны, когда в Горьком собирали кровь для раненых красноармейцев, - поделился глава региона. - Сегодня служба развивается, совершенствуется технологически. Мне хочется поздравить и поблагодарить всех доноров и сотрудников службы.

Кстати, накануне, с 9 по 12 марта, в городе прошла праздничная донорская акция под девизом «В каждой капле крови - спасенная жизнь». Нижегородцы, пришедшие сдать кровь, получали в подарок сувениры и тематические информационные материалы.

В региональном минздраве сообщили, что в акции приняли участие 963 добровольца, из них 700 человек стали донорами цельной крови, 230 человек пожертвовали плазму и 33 человека поделились клетками крови.

Также состоялся прием доноров антиковидной плазмы. Своей иммунизированной плазмой для больных поделились 16 человек, которые успешно перенесли COVID-19.

Нижегородский областной центр крови выражает сердечную благодарность каждому неравнодушному жителю Нижегородской области за его вклад в развитие движения безвозмездного донорства.

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