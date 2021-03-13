График уборки улиц от снега в Нижнем Новгороде на 13 марта

С начала зимы с улиц и дворов Нижнего Новгорода вывезли около 1,6 млн кубометров снега. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается борьба со снегом и наледью. Коммунальщики ежедневно формируют план уборки улиц. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Сегодня в Сормовском районе снег расчищают 31 единица техники и 61 дорожный рабочий. По плану активно вывозят снег с проездов на улицах Ногина, Рубинчика и Федосеенко. Ранее от снега были очищены внутриквартальные проезды на улицах Никиты Рыбакова, Ефремова, Исполкома и Победной.

- Работы продолжаются в круглосуточном режиме, основной акцент, по-прежнему, делаем на дороги категории "В", - рассказала глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова. - Кроме того, идет очистка ливневых колодцев на улицах Коминтерна, Базарной и Культуры.

В Канавинском районе техника дорожных служб занимается расчисткой на улицах Тонкинская, Генерала Зимина, Мещерский бульвар, Бетанкура, Московское шоссе и других. Активно вывозят снег с придомовых территорий, в частности, с улиц Гордеевская, Движенцев, Пролетарская, Карла Маркса, а также Ярмарочного проезда.

Всего в Канавино в уборке улично-дорожной сети задействована 41 единица спецтехники и 110 дорожных рабочих.

Основной упор в уборке дорог в Московском районе сосредоточен на улицах Страж Революции, 50 лет Победы и Гвардейцев. Также запланированы работы по прометанию проездов и тротуаров по проспекту Героев.

- Будет очищен проезд вдоль дома ул. Березовская, 96, организован вывоз снега с дворовой территории дома N28 по ул. 50 лет Победы, а также очищены подъездные пути к контейнерным площадкам,- поделился глава Московского района Владимир Кропотин.

В Московском районе ДУКи вывели на работу 246 дворников и 13 единиц техники.

В Приокском районе снегоуборочная техника расчистит снег с улицы Шапошникова, продолжатся работы на дублере проспекта Гагарина (от кинотеатра «Электрон» до улицы Батумской), улицах Тропинина и Полярной.

- Мы старались заранее оповестить жителей о предстоящих работах на улице Шапошникова, чтобы они припарковали в этот день машины в другом месте, - подчеркнул глава администрации Приокского района Михаил Шатилов. - Сегодня здесь легче проводить работы, поэтому дорогу мы расширяем, чистим, вывозим отсюда снег.

Известно, что во дворах проспекта Гагарина (№116, 160), улиц Тропинина (№ 51,53,55,57) и Батумской (№2а) активно работает домоуправляющая компания. Всего в Приокском районе сегодня работает 40 единиц техники и 22 дорожных рабочих.

Продолжают вывозить снег и в Советском районе, там уборку проводят на улицах Бекетова, Заярская, Агрономическая, Горловская, Ижорская, Белинского, Родниковая и Республиканская. Сугробы также расчищают на остановках и пешеходных переходах по улице Ванеева и Белинского.

- По данным на 13 марта, проезд на некоторых улицах остаётся затруднённым. В основном, сложности возникают из-за припаркованных автомобилей – ночью; днём - из-за большого потока транспорта, - рассказал глава администрации Советского района Сергей Колотов.

В Автозаводском районе снегоуборочная техника занимается расчисткой тротуаров и подходов к пешеходным переходам на улицах Героя Смирнова, Раевского, Автомеханическая, Героя Поющева, Челюскинцев, проспекте Бусыгина, Октября, Кирова.

Комплексная уборка идет и на территории квартала Краснодонцев, 1, 3 – Ватутина, 2, 4 – Ильича, 33.

- На центральных дорогах и внутриквартальных проездах сейчас работает 43 единицы техники и 155 дорожных рабочих, - сообщил глава администрации Автозаводского района Александр Нагин. - Ещё 900 дворников и 52 единицы техники задействованы в расчистке от снега и наледи и вывозе снега с придомовых территорий.

В Ленинском районе проводятся работы по уборке снега улицах Перекопская, Снежная, Адмирала Макарова, Глеба Успенского, а также на проспекте Ленина и его дублёре, бульваре Заречный.

- Особое внимание уделяется местам с высокой проходимостью людей: образовательные и медицинские учреждения, библиотеки и другие объекты социальной сферы, - отметил заместитель главы города, глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

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