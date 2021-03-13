За сутки в регионе от коронавируса скончалось ещё 13 нижегородцев

По данным на 13 марта, статистика смертности в регионе значительно снизилась. К сожалению, количество смертей увеличилось до 2 626 - за последние сутки умерло ещё тринадцать нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
По заболеваемости COVID-19 Нижегородская область продолжает занимать четвертое место среди других регионов страны. Выше находятся только Московская область (609 человек), Санкт-Петербург (943 человека) и Москва (1 600 человек).
Напомним, что в этом году масленица в Нижнем Новгороде пройдет под строгим соблюдением коронавирусных ограничений.
- Вместе с тем, мы призываем всех жителей региона быть максимально внимательными и без особой необходимости не посещать массовые мероприятия. Лучше всего отметить Масленицу в кругу родных и близких, - отметил губернатор нижегородской области Глеб Никитин.
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