С 15 марта отменяется режим ЧС, введённый в Нижнем Новгороде из-за снегопадов

С 15 марта в Нижнем Новгороде отменяется режим чрезвычайных ситуаций, введённый из-за сильных снегопадов. Соответствующее решение принял первый заместитель мэра Дмитрий Сивохин. Об этом говорится в постановлении на сайте администрации города.

В ближайшее время синоптики не прогнозируют сильных морозов или обильных осадков в виде снега.

Напомним, что режим повышенной готовности позволяет обеспечить надлежащее состояние дорог в городе. То есть, для дорожных служб при необходимости вводится круглосуточная работа по уборке снега, а специалисты ведут постоянное наблюдение за состоянием окружающей среды. Эти решения необходимы для предупреждения или ликвидации ЧС.

Кроме того, своевременная уборка снега с дорог позволяет избежать заторов и наладить бесперебойную работу общественного транспорта.

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