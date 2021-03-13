В Нижнем Новгороде разрабатывают новые правила размещения рекламы на фасадах

Новые требования к рекламе на фасадах зданий разрабатывают в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте городской думы.

Как оказалось, антимонопольной службе региона пункт 3.2.18 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций показался противоречащим. В нём говорится о том, что наружная реклама должна размещаться только на той части фасада здания, которое занимает магазин, салон или иная организация.

Депутаты собираются исключить этот пункт из законодательства о рекламе, чтобы исполнить предупреждение УФАС по Нижегородской области. И в то же время они займутся разработкой нового решения, соответствующего современным реалиям рынка и интересам предпринимателей.

- Мы открыты к диалогу с предпринимательским сообществом. После подготовки этого пункта в новой редакции мы вынесем его на оценку регулирующего воздействия, - отметил председатель постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов.

К слову, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде реклама на фасадах составляет 30% от общего количества – на них выдано примерно 730 разрешений.

Пока будет разрабатываться новых механизм регулирования правил для фасадной рекламы, городская мэрия введёт мораторий на демонтаж. Однако предпринимателям не стоит отчаиваться, для них будет доступно еще 17 типов размещения рекламы.

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