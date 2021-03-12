Нижегородский Центр управления регионом запустил семинары для органов власти по коммуникации с жителями в интернете

В текущем месяце Нижегородский Центр управления регионом (ЦУР) запустил цикл обучающих семинаров для органов исполнительной власти и местного самоуправления. Цель этого обучения заключается в повышении качества общения властей с жителями региона в интернете. Информацией об этом делится Нижегородское правительство.

Задачу, в рамках которой и проходит обучение, поставил перед органами власти губернатор области Глеб Никитин.

– Способы коммуникации между властью и жителями становятся проще и доступнее. Сейчас каждый нижегородец может выбрать подходящий цифровой сервис для отправки своего обращения в органы власти – соцсети, региональный портал "Вам решать", платформу "Госуслуги. Решаем вместе". Важно повысить уровень качества ответов. Людям нужно оказывать реальную помощь, решать проблемы, не может быть никаких отписок, – прокомментировал Глеб Никитин.

В скором времени в регионе запустят систему оценки работы с "обратной связью". Её эффективность будет оцениваться по следующим критериям: скорость ответа и его качество. Личную ответственность за эти показатели будут нести руководители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

– В эпоху соцсетей, когда информация распространяется моментально, мы уже просто не имеем права работать по устаревшим стандартам. Поэтому такие семинары должны стать регулярными. Специалисты, которые обеспечивают "обратную связь" с гражданами в интернете, должны постоянно развивать свои компетенции. Ещё одна важная задача – принятие управленческих решений на основе обращений жителей, для того, чтобы проблемы не повторялись в дальнейшем, – добавил руководитель ЦУР Нижегородской области Алексей Ушаков.

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