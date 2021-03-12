Опрос за переименование Волжской набережной проводит Нижегородская гордума Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На сайте Нижегородской гордумы проходит опрос жителей по двум социальным вопросам: как увековечить память Александра Невского в Нижнем Новгороде и как сохранить топоним Стрелка на карте города? Для решения каждого из них Гордума предлагает по два варианта. Один из них – переименовать Волжускую набережную.

– Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде рассматривает инициативу Фонда памяти митрополита Нижегородского и Арзамасского Николая (Кутепова) о возвращении исторического названия улице, ведущей к кафедральному собору Александра Невского, – сказано на сайте ведомства. – С такой инициативой фонд выступил в связи с 800-летием со дня рождения святого благоверного великого князя.

Вместе с тем отмечено, что топоним Стрелка при этом важно сохранить в названии другого городского объекта – это мнение разделяют члены комитета.

Варианты комитета по вопросу "Как увековечить память Александра Невского в Нижнем Новгороде?":

- вернуть улице, ведущей к кафедральному собору, историческое название Александро-Невская;

- переименовать улицу Волжская набережная в улицу Волжская набережная Александра Невского, продлив её до Канавинского моста.

По вопросу "Как сохранить топоним Стрелка на карте Нижнего Новгорода?" комитет предлагает:

- присвоить наименование набережная Стрелка участку от Канавинского моста до улицы Совнаркомовская;

- присвоить наименование площадь Стрелка участку в границах от храма Александра Невского до пакгаузов.

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