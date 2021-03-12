Спортивную деревню за 40 млн рублей построят в Володарском районе к 2024 году

В Володарском районе Нижегородской области планируется построить спортивную деревню. Эта задумка принадлежит ООО "Шамони" – новому резиденту территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск". Следующей информацией поделилось региональное правительство.

Этот проект планируют реализовать в 2021-2024 годах. Инвестиции на него составят около 40 миллионов рублей.

В проект входит создание комплекса для отдыха и проживания с развитой спортивной инфраструктурой, рассчитанного на 3-5 тысяч посетителей в год. Задумка предполагает в том числе и организацию детского отдыха. В целом проект спортивной деревни рассчитан на развитие внутреннего туризма.

В департаменте туризма Нижегородского региона рассказали, чем Володарский район интересен для туристов: он особо интересен любителям экологического туризма. Помимо этого, здесь есть множество памятников истории и культуры, таких как летняя дача Н.А. Бугрова и монастырский ансамбль Флорищевой пустыни.

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