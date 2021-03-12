ЛУКОЙЛ подарил форму кстовским хоккеистам.

9 марта в физкультурно-оздоровительном комплексе «Волжский берег» города Кстово состоялось торжественное вручение формы для хоккейной команды «Кстово», приобретенной при поддержке Компании «ЛУКОЙЛ».

Теперь мужской состав ХК «Кстово» будет отличаться не только на ледовой арене. Все игроки и тренерский состав получили от Компании «ЛУКОЙЛ» фирменные спортивные костюмы.

Напомним, что в прошлом сезоне команда ХК «Кстово» выиграла чемпионат Нижегородской области по хоккею среди мужских команд высшей лиги, а новые спортивные костюмы стали для участников ХК отличным подарком.

- Приятно чувствовать поддержку не только болельщиков, но и Компании «ЛУКОЙЛ». Спасибо большое генеральному директору ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» Андрею Юрьевичу Богданову и его заместителю, депутату Законодательного Собрания Нижегородской области Антону Александровичу Гребеню за такой подарок, - поделился директор ХК «Кстово» Алексей Федоров.