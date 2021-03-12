53 тысячи кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за неделю

С начала недели с улиц Нижнего Новгорода вывезли свыше 53 тысяч кубометров снега. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Нынешняя зима стала одной из самых снежных за последние десятилетия, - напомнили в департаменте. - Только за февраль вывезено около 615 тысяч кубометров снега. Часто снегопады сопровождались метелями и морозами, что здорово осложняло жизнь рабочим. Техника, задействованная в работах по содержанию улично-дорожной сети города, работала на износ.

По данным департамента, во время режима ЧС количество снегоуборочной техники на улицах Нижнего Новгорода было увеличено до 370 единиц. Во время самых сильных снегопадов к уборке была привлечена военная техника и частные компании. В смену там работали около тысячи человек.

- Сейчас работы по очистке улиц продолжаются, - рассказали в департаменте. – Дорожные службы регулярно обрабатывают дороги реагентами, песком и солью.