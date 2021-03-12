В 22 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 22 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 94 124 жителя региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 12 марта, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 101 148 человек. Из которых 44 536 проживают в областном центре, а оставшиеся 56 612 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – В частности коронавирус зафиксирован у 7 955 жителей Дзержинска, у 5 086 – в г.о.г. Бор, у 2 765 – в Павловском районе, у 2 666 – в Балахнинском районе, у 2 519 – в Выксунском районе, у 2 250 – в Городецком районе и у 2 185 – в Богородском районе.

Прежде сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, в этом году масленица в Нижнем Новгороде пройдёт с соблюдением COVID-ограничений. Для проведения праздничных гуляний составлен ряд требований.

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