19 районам и городам Нижегородской области угрожает подтопление этой весной

Этой весной подтопление угрожает 19 районам и городам Нижегородской области. Об этом ИА "Время Н" сообщили в департаменте региональной безопасности.
По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", запасы воды в снежном покрове в бассейнах Оки, Ветлуги и Горьковского водохранилища превышают норму на 22-40%. По этой причине в Нижегородской области ожидается сильное половодье. Максимальный уровень воды в Ветлуге будет выше нормы на 20-50 сантиметров, а в Оке — на 50−100 сантиметров. Если пройдут сильные дожди — подняться может ещё выше.
Департамент назвал участки региона, которым больше всего грозит затопление. Городские округа:
- Бор;
- Перевозский;
- Выкса;
- Навашинский;
- Первомайск;
- Семёновский;
- Шахунья.
Муниципальные округа:
- Уренский;
- Бутурлинский;
- Вадский;
- Дивеевский.
Районы:
- Краснобаковский;
- Воскресенский;
- Большеболдинский;
- Ветлужский;
- Гагинский;
- Лукояновский;
- Шатковский.
Кроме того, попасть в зону затопления могут дачные участки Ленинского, Автозаводского, Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода.
Департамент региональной безопасности закупает допоборудование для подразделений спасательных служб, занимается подготовкой личного состава. Минэкологии обследует гидротехнические сооружения и определяет зоны подтопления.
Закупают лодки, жилеты, мешки для песка и прочее. Берега укрепляют, а русла рек и водоотводные каналы расчищают.
В случае эвакуации граждан работают 166 пунктов временного размещения, вмещающие более 47,7 тысячи человек. Для вывоза людей из подтопленных территорий подготовили 148 лодок и 544 машины.
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