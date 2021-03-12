19 районам и городам Нижегородской области угрожает подтопление этой весной

Этой весной подтопление угрожает 19 районам и городам Нижегородской области. Об этом ИА "Время Н" сообщили в департаменте региональной безопасности.

По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", запасы воды в снежном покрове в бассейнах Оки, Ветлуги и Горьковского водохранилища превышают норму на 22-40%. По этой причине в Нижегородской области ожидается сильное половодье. Максимальный уровень воды в Ветлуге будет выше нормы на 20-50 сантиметров, а в Оке — на 50−100 сантиметров. Если пройдут сильные дожди — подняться может ещё выше.

Департамент назвал участки региона, которым больше всего грозит затопление. Городские округа:

- Бор;

- Перевозский;

- Выкса;

- Навашинский;

- Первомайск;

- Семёновский;

- Шахунья.

Муниципальные округа:

- Уренский;

- Бутурлинский;

- Вадский;

- Дивеевский.

Районы:

- Краснобаковский;

- Воскресенский;

- Большеболдинский;

- Ветлужский;

- Гагинский;

- Лукояновский;

- Шатковский.

Кроме того, попасть в зону затопления могут дачные участки Ленинского, Автозаводского, Сормовского, Московского и Канавинского районов Нижнего Новгорода.

Департамент региональной безопасности закупает допоборудование для подразделений спасательных служб, занимается подготовкой личного состава. Минэкологии обследует гидротехнические сооружения и определяет зоны подтопления.

Закупают лодки, жилеты, мешки для песка и прочее. Берега укрепляют, а русла рек и водоотводные каналы расчищают.

В случае эвакуации граждан работают 166 пунктов временного размещения, вмещающие более 47,7 тысячи человек. Для вывоза людей из подтопленных территорий подготовили 148 лодок и 544 машины.

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