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Общество12 марта 2021 11:19

Листерии обнаружены в пельменях нижегородского производителя

При попадании в организм они могут вызвать тяжелые инфекции
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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В пельменях нижегородского производителя обнаружены листерии – патогенные микроорганизмы, при попадании которых в организм может развиться тяжелая инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Наличие возбудителей опасных заболеваний было выявлено в ходе диагностики продукции сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Результаты исследования направлены в межрегиональное Управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении некачественной продукции.