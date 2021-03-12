Листерии обнаружены в пельменях нижегородского производителя

В пельменях нижегородского производителя обнаружены листерии – патогенные микроорганизмы, при попадании которых в организм может развиться тяжелая инфекция. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Наличие возбудителей опасных заболеваний было выявлено в ходе диагностики продукции сотрудниками лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Результаты исследования направлены в межрегиональное Управление Россельхознадзора для принятия мер в отношении некачественной продукции.