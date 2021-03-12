Экс-директора нижегородского департамента внешних связей назначили тогпредом РФ в Дании

Бывшего директора нижегородского департамента внешних связей Ирину Негребецкую назначили торговым представителем Российской Федерации в Дании. Это распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин вчера, 10 марта.

– Назначение Ирины Негребецкой – это продвижение по карьерной лестнице. Она профессионально владеет немецким и английским языками. Имеет опыт работы за рубежом, несколько раз стажировалась в Германии, являлась стипендиатом программы Федерального канцлера ФРГ для потенциальных лидеров из России, реализуемой Фондом Александра фон Гумбольдта. Последние полтора года Негребецкая была заместителем торгового представителя в Германии, – пишет на своём канале журналист Андрей Вовк.

Напомним, из Нижегородского правительства Ирина Негребецкая ушла 30 января 2017 года. Департамент внешних связей она возглавляла почти восемь лет. Тогда чиновница объяснила свой уход "сменой сферы деятельности".

– Сейчас мне хотелось бы попробовать себя в другой сфере, реализоваться в новом качестве. Я благодарна своим руководителям, что они с пониманием отнеслись к моему решению. Для меня это важно, – уточнила Ирина Негребецкая.

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