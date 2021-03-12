Андрей Малахов наградил победительниц конкурса «Платья с историей» в Нижнем Новгороде

Известный тележурналист Андрей Малахов в Нижнем Новгороде наградил победительниц конкурса «Платья с историей». Церемония вручения призов прошла 11 марта в Доме Сироткина на Верхневолжской набережной.

- Эта выставка пользуется огромной популярностью среди нижегородцев, - признал министр культуры Нижегородской области Олег Беркович. – Со дня открытия выставки две недели назад ее посетили 2,8 тысяч человек. Это самый большая цифра среди мероприятий, состоявшихся после реконструкции здания.

Всего на выставке было представлено 32 платья. Их обладательницы – известные телеведущие, светские львицы и бизнес-леди. Есть там и платье супруги губернатора Нижегородской области Глеба Никитина – это подвенечное платье, в котором они венчались с супругом.

- Я лично знаю многих героинь, чьи платья сейчас представлены на этой выставке, - поделился впечатлениями Андрей Малахов. – Сегодня в городе я посетил уже несколько выставок и музеев. Впечатление, что Нижний Новгород становится столицей современного искусства. Здесь появилось очень много интересных мест.