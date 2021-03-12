Нижегородский кинотеатр "Рекорд" реконструируют за 57 млн рублей. ФОТО: Анастасия Малышева

В Нижнем Новгороде реконструируют историческое здание кинотеатра "Рекорд". На двухэтапную реконструкцию выделят порядка 57 миллионов рублей. Об этом сообщил гендиректор компании-подрядчика "СМУ-77" Владимир Молоканов корреспонденту GiperNN.

Напомним, здание расположено на пересечении улиц Пискунова и Алексеевской.

Завершить работы планируется уже в июле текущего года. Владимир Молоканов рассказал о первом этапе реконструкции, в ходе которого на объекте уже заменили все инженерные сети и отремонтировали вестибюль. Вместе с тем отреставрировали ротонду, воссоздали оконные и дверные заполнения фасада. На сегодняшний день второй этап завершён уже на 80%.

В результате ремонта в обновлённом здании будут действовать кинотеатр на 252 места, три выставочные зоны общей площадью 500 "квадратов" и кафе в зоне ротонды. На втором этаже разместят территорию для коворкинга на 60 человек и лекторий на 40 мест.

— Сначала мы убрали всё лишнее, сделали нормальную реставрацию, а потом аккуратно будем приспосабливать здание под современное использование. Сделаем звукоизоляционные панели и развесим оборудование, — пояснил Владимир Молоканов.

Также он утвердил, что все работы движутся согласно графику.

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