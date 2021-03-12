Прощание с Юрием Грошевым состоится 12 марта в Дзержинске

Экс-министр экологии Юрий Грошев скоропостижно скончался 10 марта. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Прощание с бывшим министром экологии Нижегородской области Юрием Грошевым состоится 12 марта в Дзержинске. Гражданская панихида и отпевание пройдут в храме преподобного Антония Великого в 12:00, сообщили в региональном правительстве.

Юрий Грошев скоропостижно скончался 10 марта, ему совсем недавно исполнилось 53 года.

В 2013-2014 годах он возглавлял министерство инвестиций Нижегородской области, а с 2014-го по 2017й был министром экологии и природных ресурсов региона.

«Коллегам Юрий Геннадьевич запомнился как компетентный и талантливый организатор, умный и разносторонний человек. Правительство Нижегородской области выражает глубокие соболезнования в связи с его кончиной», - сообщили в областной администрации.

Юрия Грошева похоронят на городском кладбище Дзержинска - города, где он родился и вырос.