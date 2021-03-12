Глеб Никитин запретил продажу блинов с начинкой на Масленицу

Блины с начинкой оказались вне закона. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Продажа блинов с начинкой на Масленицу будет запрещена в Нижегородской области. Соответствующее решение координационного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции утвердил губернатор Глеб Никитин.

Праздничные мероприятия пройдут, но с существенными ограничениями. Так, участники должны быть в масках и соблюдать дистанцию, а скопление посетителей не допустимо.

Запрещена дегустация продовольственных товаров, а торговые места должны располагаться на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга. Особые требования к главному символу Масленицы - блинам. Кроме того, что они должны быть без начинки, они должны продаваться в индивидуальной упаковке. Тесто для блинов должно изготавливаться в стационарных условиях, а при приготовлении обязательно используются перчатки, маски. Во время проведения подвижных конкурсов и состязаний не допускается более 50 участников.

«Особенность праздника в активном использовании именно открытых площадок. Соблюдение всех необходимых требований позволяет максимально снизить возможные риски», - сказал Глеб Никитин.