Нижегородец и его сын попали на обложку американского журнала об изобретателях. ФОТО: https://www.facebook.com/ilya000/posts/10226273206395477

Нижегородский изобретатель Илья Осипов и его сын попали на обложку старейшего американского журнала об изобретателях. Сам Илья сообщил об этом в своём Facebook:

– Старейший журнал в США про изобретателей и изобретения – "Inventors". Если не ошибаюсь, он издаётся с 1957 года. Меня с сыном опубликовали на обложке и на двух разворотах внутри про WOWCUBE.

"Честное слово, мы не платили ни цента" – пошутил он к тому же. А следом прикрепил к тексту фото-доказательства: себя с журналом в руке, демонстрируя обложку, и фото разворотов журнала.

Такой чести Илья Осипов удостоился за изобретённую им консоль WOWCUBE в виде кубика Рубика. Именно с этой разработкой в руках и запечатлены отец и его сын на фото в журнале.

– А что вы сделали, чтобы ваша мама вами гордилась? – шуточно завершил Илья обращение к читающим его Facebook.

На что Dmitry Tverdokhlebov ответил ему:

– Так вот как выглядят сын и внук маминой подруги.

Остальные комментаторы, коих собралось огромное множество, в один голос поздравляют Илью: "Очень круто и полностью заслуженно. Поздравляем! Есть, чем гордится".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!