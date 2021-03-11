Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по числу регистраций на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций"

Нижегородская область вошла в ТОП-10 регионов РФ по количеству зарегистрированных участников на всероссийский конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций". Заявки на регистрацию принимались с 22 января по 5 марта этого года. Конкурс проводят АНО "Диалог" и Центры управления регионом (ЦУР) при поддержке АНО "Россия – страна возможностей".

Глава Нижегородского региона Глеб Никитин подчеркнул важность подобных конкурсов для развития цифровой экономики региона:

– Мы уделяем большое внимание цифровому развитию Нижегородской области. Реализуем множество полезных интернет-сервисов, в частности, для качественной и быстрой коммуникации с жителями в интернете – эту работу курирует Центр управления регионом Нижегородской области. И, конечно, у нас есть потребность в специалистах по интернет-коммуникациям. Я уверен, что нижегородцы на конкурсе покажут достойный уровень компетенций, смогут повысить свои навыки в digital-сфере, а также попасть в кадровый резерв крупнейших компаний региона и всей страны.

Всего на конкурс "Лидеры интернет-коммуникаций" подали заявки 13 404 человека из субъектов РФ.

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