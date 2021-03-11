Ответственных за уборку дорог в Нижнем Новгороде лишат премий

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принял решение лишить премий всех ответственных за уборку дорог в Нижнем Новгороде. Одновременно с этим руководителю департамента дорожного хозяйства был объявлен выговор. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

- Снегопады, которые обрушились на наш город в феврале, были аномальными: по оценкам синоптиков, зафиксирован исторический максимум и по выпавшим осадкам, и по высоте снежного покрова. Но это не должно быть отговоркой для должностных лиц, - пояснил Юрий Шалабаев.

В частности, премий будут лишены главы районов Нижнего Новгорода и их заместители, ответственные за уборку дорог. А руководителю дорожного департамента объявлен выговор.

- Я не исключаю, что последуют кадровые перестановки, - отметил Юрий Шалабаев. - Основные магистрали расчищены, сложности во внутридворовых территориях и на внутриквартальных улицах. От жителей поступает очень много жалоб на работу ДУКов и ТСЖ, есть проблемы и с муниципальными проездами, которые тоже некачественно очищаются.