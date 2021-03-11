Двух маленьких детей, пропавших на Автозаводе, разыскала полиция

Сегодня в Автозаводском районе Нижнего Новгорода пропали дети двух и девяти лет. В течение полутора часов они были найдены сотрудниками полиции. Информацией о происшествии поделилось Главное управление нижегородского МВД.

По данным полиции, сообщение о пропаже детей поступило в Автозаводский отдел полиции сегодня в 16:54 от матери несовершеннолетних. Женщина объяснила произошедшее: дети исчезли, пока та спала после ночной смены. Проснувшись, она не смогла найти своих дочь 2011 года рождения и сына 2018 года рождения.

Выезд полицейских организовали незамедлительно. Вместе с ними выдвинулись внештатные сотрудники полиции, а также волонтёрские отряды.

Детей обнаружили в 18:15 в районе остановки общественного транспорта "Соцгород – II". Больше их жизни и здоровью ничего не угрожает, они переданы матери.

Их разыскали сотрудники 8 отдела управления уголовного розыска областного полицейского главка совместно с внештатными коллегами, сотрудниками УМВД России по Нижнему Новгороду и отдела полиции № 1 УМВД.

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