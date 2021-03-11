Водитель, сбивший подростков в Дружном в новогоднюю ночь, предстанет перед судом. ФОТО: СУ СК РФ по Нижегородской области

Расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего нетрезвого водителя, наехавшего в новогоднюю ночь на пятерых подростков, окончено. Следствие проводил следственный отдел по городу Кстово следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области. Мужчину обвиняют в совершении преступления по статье УК РФ о вождении в нетрезвом виде, повлёкшем за собой причинение тяжкого вреда здоровью человека.

По версии следствия, в ночь с 31 декабря 2020 года на 1 января 2021-го на трассе "Нижний Новгород — Саратов" в районе посёлка Дружный Кстовского района пьяный водитель на "Киа Рио" нарушил ПДД и совершил наезд на пятерых подростков 12-15 лет. Пострадавших доставили в больницу. В результате происшествия четверо подростков получили телесные повреждения, не представляющие угрозы жизни и здоровью. Но одному из них, 13-летнему подростку, был нанесён тяжкий вред — ушиб головного мозга.

Вину за содеянное обвиняемый признал в полном объёме. В процессе предварительного расследования его заключили под стражу.

В настоящий момент уголовное дело направлено в суд на рассмотрение по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!