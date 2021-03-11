Транспортные карты нижегородских пенсионеров разблокируют в ближайшее время

В Нижнем Новгороде в скором времени разблокируют транспортные карты пенсионеров (65+). Вопрос на эту тему задала подписчица с ником "elenabakhchinian" в Instagram губернатора Нижегородского региона Глеба Никитина.
— Когда разблокируйте социальные карты пенсионерам? — спросила девушка.
Глава региона ответил ёмко:
— В ближайшее время.
Напомним, ранее нижегородские власти говорили на этот счёт, что жители будут проинформированы заранее о снятии "заморозки" карт.
Карты были заблокированы для того, чтобы у граждан 65 лет и старше не было соблазна нарушать режим самоизоляции. В соответствии с этим на время действия ограничений можно было получить больничный.
Кстати, режим самоизоляции для нижегородских пенсионеров продлили до 28 марта. В остальном ковидные ограничения в регионе постепенно смягчаются. Более того, этой весной пророчат даже отмену масочного режима.
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