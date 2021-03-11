Транспортные карты нижегородских пенсионеров разблокируют в ближайшее время

В Нижнем Новгороде в скором времени разблокируют транспортные карты пенсионеров (65+). Вопрос на эту тему задала подписчица с ником "elenabakhchinian" в Instagram губернатора Нижегородского региона Глеба Никитина.

— Когда разблокируйте социальные карты пенсионерам? — спросила девушка.

Глава региона ответил ёмко:

— В ближайшее время.

Напомним, ранее нижегородские власти говорили на этот счёт, что жители будут проинформированы заранее о снятии "заморозки" карт.

Карты были заблокированы для того, чтобы у граждан 65 лет и старше не было соблазна нарушать режим самоизоляции. В соответствии с этим на время действия ограничений можно было получить больничный.

Кстати, режим самоизоляции для нижегородских пенсионеров продлили до 28 марта. В остальном ковидные ограничения в регионе постепенно смягчаются. Более того, этой весной пророчат даже отмену масочного режима.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!