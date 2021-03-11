Отбор учителей для "Школы 800" стартовал в Нижнем Новгороде. ФОТО: https://www.instagram.com/p/CMRY8lPpo8s/

В Нижнем Новгороде стартовал отбор учителей для проекта "Школа 800". Полной информацией на этот счёт поделился куратор проекта и экс-министр образования региона Сергей Злобин в своём Instagram.

По его словам, экспертные комиссии начали работу по предметам.

— Вместе с коллегами из Нижегородского института развития образования и Мининского университета формируем опросные листы, согласовываем алгоритм собеседований по каждому предмету отдельно, — пояснил Сергей Злобин.

И добавил, что к 1 февраля на сайт школа800.рф поступили 578 заявок от учителей: 414 из них (71%) имеют первую и высшую категорию, 446 (77%) — стаж работы более трёх лет, а 225 педагогов (39%) — стаж более десяти лет.

— На следующей неделе первые встречи с учителями! Всё идёт по плану! — заключил куратор "Школы 800".

Ранее мы рассказывали, что учреждение может не вместить всех желающих. Оно рассчитано на 4,5 тысячи человек.

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