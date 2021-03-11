В 16 районах Нижегородской области не выявили новых больных коронавирусом

За прошедшие сутки в 16 районах Нижегородской области не обнаружили новых случаев заражения коронавирусом. Тем временем 93 704 жителя региона, у которых прежде был подтверждён диагноз COVID-19, уже здоровы.

– По последней информации на 11 марта, общее число заражённых коронавирусом в Нижегородской области составило 100 773 человека. Из которых 44 338 проживают в областном центре, а оставшиеся 56 435 – в районах и городских округах региона, – рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – В частности коронавирус зафиксирован у 7 905 жителей Дзержинска, у 5 076 – в г.о.г. Бор, у 2 764 – в Павловском районе, у 2 664 – в Балахнинском районе, у 2 488 – в Выксунском районе, у 2 239 – в Городецком районе и у 2 184 – в Богородском районе.

Прежде сообщалось, что губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил муниципалитетам мобилизоваться для борьбы с эпидемией и усилить работу муниципальных оперативных штабов.

Напомним, в этом году масленица в Нижнем Новгороде пройдёт с соблюдением COVID-ограничений. Для проведения праздничных гуляний составлен ряд требований.

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