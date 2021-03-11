У 376 нижегородцев диагностировали коронавирус

По последним данным на 11 марта, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 376 жителей. Общее число больных с диагнозом COVID-19 в регионе составило 100 773 человека. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

К хорошим новостям: 422 нижегородца побороли болезнь за последние сутки. Показатели выздоравления устойчивые. Суммарно 93 704 жителя региона излечились от COVID-19 полностью от начала пандемии.

По последним данным Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, на сегодня для лечения больных с пневмонией и ОРВИ в медучреждениях региона предусмотрено 3 804 койки. Порядка 2,5 тысячи из них обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ – 718. Около 19% областного коечного фонда для лечения подобных больных свободно. Напомним, что коечный фонд перепрофилируется поэтапно – в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Более 3,1 тысячи человек сейчас лечится амбулаторно. То есть их болезнь протекает в лёгкой форме или бессимптомно. Другие, их порядка 2,5 тысячи, госпитализированы. 5 человек помещены в обсерваторы.

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