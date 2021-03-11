Благоустройство Большой Покровской начнут 1 апреля

Благоустройство главной пешеходной улицы Нижнего Новгорода начнётся 1 апреля 2021 года. Об этом стало известно 10 марта в ходе совещания рабочей группы общественного контроля за комплексным благоустройством улицы Большой Покровской. Работы будут выполняться в рамках инфраструктурной программы "Город 800".

Согласно концепции КБ "Стрелка", на Большой Покровской должны заменить мощение, освещение, ливневую канализацию. А также расширить зелёные уголки, отремонтировать входные группы и установить лавочки с урнами.

Руководитель подрядной организации ООО "ГорСтрой", которая будет выполнять благоустройство, Илья Заболоцкий заверил, что 70% работ его компания выполнит самостоятельно. Субподрядчик будет привлечён только для работ по электроснабжению.

– 31 марта должна быть готова со всеми внесёнными изменениями проектная документация. По графику работ мы видим, что уже ведётся закупка материалов. С 1 апреля подрядчик планирует выйти на площадку, – резюмировал председатель Гордумы Нижнего Новгорода Олег Лавричев, который проводил совещание группы.

Также отметим, что участники обговорили с подрядчиком необходимость проработать с предпринимателями Большой Покровской вопрос перегораживания улицы. Строительно-монтажные работы не должны парализовать их бизнес.

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