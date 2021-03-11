207 единиц коммунальной техники закупит нижегородская мэрия в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

В 2021 году парк коммунальной техники Нижнего Новгорода пополнят 207 единиц уборочной техники. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на нижегородскую администрацию.

Департамент транспорта и дорожного хозяйства города предоставил данные, согласно которым в уборке и содержании улиц Нижнего Новгорода задействовано порядка 460 единиц спецтехники. В том числе и летняя. Только 277 единиц от этого количества принадлежит муниципалитету.

Мэр города Юрий Шалабаев отметил, что около 10 лет решение проблемы обновления парка уборочной техники в Нижнем Новгороде не двигалось с места.

Напомним, ранее мы рассказывали, что коммунальная техника города обновится за счёт сотрудничества с Татарстаном. Губернатор Нижегородского региона Глеб Никитин и Юрий Шалабаев в ходе рабочей поездки в республику посетили ПАО "КАМАЗ", где нижегородский мэр и гендиректор предприятия Сергей Когогин подписали соглашение о сотрудничестве.

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