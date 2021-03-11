Супермодель Наталья Водянова показала свое фото в 14 лет. Фото: @natasupernova

Всемирно известная модель Наталья Водянова показала, как выглядела в подростковом возрасте. Фото юной себя нижегородская золушка выложила в Instagram.

«На этом фото мне 13-14 лет, и я еще не знаю, что со мной будет, как сложится моя жизнь», - подписала фото Наталья.

Также она дала несколько советов всем девочкам-подросткам и рассказала, в чем видит свой успех и что помогло ей многого добиться в жизни. Многие уверены, что это чистая удача, но сама Наталья так не считает.

«Мой успех, как его вижу я, в том, что мое сердце осталось открытым к боли других, и я использую свою платформу и свой голос на благо общества. В этом нет никакой удачи, а целеустремлённость, вера в себя и в своё предназначение!» - уверена красавица.