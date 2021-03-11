Горячую воду и свет частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода

Сегодня, 11 марта, в двух районах Нижнего Новгорода частично отключили горячую воду и электроснабжение. Причиной для этого стали плановые работы на системах ЖКХ, направленные на повышение уровня надёжности систем. Данные об отключении размещены на официальном сайте городского Управления ГОЧС.

Таким образом, с 09:00 до 13:00 жители двух домов в Сормовском районе Нижнего Новгорода останутся без электричества: домов № 17, 19 по улице Лобачевского.

А с 10:00 по 14:00 жильцы трёх домов Канавинского района останутся без горячей воды: домов № 21, 23, 25 по Московскому шоссе.

Напомним, чуть раньше мы рассказывали, что подачу холодной воды в Московском районе Нижнего Новгорода возобновили. Накануне днём там произошла авария на трубопроводе. Согласно информации, вода в дома нижегородцев стала поступать в 21:30 10 марта.

Днём 10 марта из-за скрытой утечки водопровода на Московском шоссе без холодной воды остались 28 жилых домов.

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