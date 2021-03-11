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Стали известны подробности массового ДТП на Автозаводе 10 марта

На улице Ореховской столкнулись сразу пять машин, один человек погиб
Ирина ШВЫРКАЕВАИрина ШВЫРКАЕВА
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На улице Ореховской столкнулись сразу пять машин.

На улице Ореховской столкнулись сразу пять машин.

Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде стали известны подробности массовой аварии на Автозаводе, произошедшей утром 10 марта. ДТП произошло на улице Ореховской, там столкнулись сразу пять машин, один человек погиб.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, виновником аварии стал 35-летний водитель автомобиля «Форд», который не предоставил преимущество КамАЗу при выезде с второстепенной дороги. В результате произошло столкновение с КамАЗом, после чего легковушка столкнулась с автомобилем «Хонда», а КамАЗ – с автобусом САРЗ, который в свою очередь отбросило в проезжавшую «Киа».

В результате ДТП водитель «Форда» погиб. Пострадали двое его пассажиров: у 30-летнего мужчины были диагностированы перелом бедра, ушибы и раны, а 25-летний пассажир был доставлен в больницу, после чего отпущен.

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