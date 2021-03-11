Холодное водоснабжение домов в Москвоском районе восстановлено. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Холодное водоснабжение домов в Московском районе восстановлено после аварии на трубопроводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, вода в дома нижегородцев стала поступать в 21:30 10 марта.

Напомним, днем 10 марта из-за скрытой утечки водопровода на Московском шоссе без холодной воды остались 28 жилых домов.

В 12 часов для ремонтных работ было отключено водоснабжение на улице Александра Люкина (№4, 5, 6, 6А, 7, 9), на улице Красных Зорь (№1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9) и на Московском шоссе (№ 189, 191, 193, 193А, 195, 197, 199, 201, 203, 211А, 213).