Смотровую площадку на Моховых горах смонтируют к октябрю 2021 года

Смотровая площадка будет представлять собой пешеходный мост над спуском к воде, выполненный из дерева на свайных опорах. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

На Моховых горах приступили к строительству смотровой площадки. Историко-рекреационная территория на Бору преобразится в рамках второго этапа благоустройства по национальному проекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Смотровая площадка будет выглядеть как пешеходный мост над спуском к воде. Сооружение выполнят из дерева, оно будет стоять на опорах из свай. Такой минималистичный дизайн выбран не случайно, он станет напоминать о тихой дачной жизни, характеризовавшей Моховые горы в начале ХХ века.

Закончить монтаж смотровой площадки планируют в октябре 2021 года. В настоящее время выполняются только те работы, которые допустимы в такую переменчивую погоду.

Напомним, что проект благоустройства Моховых гор в 2020 году победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Таким образом, на проведение второго этапа благоустройства был получен грант.

В текущем году подрядчик также займется дальнейшим обустройством пешеходных дорожек и дополнительным освещением территории. Для детей на территории будет построен игровой комплекс. На финансирование этих работ уйдет 90 миллионов рублей.

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