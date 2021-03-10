С 10 марта на местном проезде улицы Ванеева действует ограничение парковки

С 10 марта 2021 года на участке улицы Ванеева в Нижнем Новгороде временно вводят ограничение парковки и остановки автомобилей. Речь идет о дороге, примыкающей к дому №231 по улице Ванеева. Об этом сообщает Центр Организации Дорожного Движения города Нижнего Новгорода

Такое решение не только позволит автомобилистам двигаться на придомовом проезде без задержек, но и уменьшит количество конфликтных ситуаций при встречном разъезде.

- При открытии дополнительного пути для движения транспорта в ЖК «Город будущего», ограничения парковки транспортных средств будут отменены, - отмечают в ведомстве.

Водителей просят быть предельно внимательными и следовать указаниями дорожных знаков.

Напомним, ранее на участке улицы Ванеева также было отменено одностороннее движение.

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