До 15 мая в Нижний Новгород доставят 10 трамваев из Москвы

МП «Нижегородэлектротранс» объявило конкурс по выбору подрядной организации для перевозки 10 трамваев из Москвы. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

За транспортировку трамвайных вагонов модели «ТАТРА Т3» будет выплачено 850 тысяч рублей. Цена включает все обязательные расходы, в том числе расходы на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи.

Известно, что дата и время загрузки вагонов с площадок в Москве согласовываются с ГУП Мосгортранс. Важно и то, что транспортировка трамваев с момента погрузки не должна занять более 48 часов.

К слову, перевозка трамваев в Нижний Новгород должна быть осуществлена до 15 мая текущего года. Итоги аукциона подведут уже 17 марта.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!