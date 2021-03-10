Газонаполнительная станция за 71 млн рублей появится в Дзержинске

В Дзержинске построят автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. На эти цели будет выделена сумма в размере 71 миллиона рублей. Об этом стало известно в ходе онлайн-заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области.

На строительство объекта АО «Артметан групп» получит участок площадью в 4,9 тысячи квадратных метров. Работы по возведению станции займут девять месяцев.

Отметим, что в ходе заседания были также одобрены ещё 19 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов, которые позволят создать 168 новых рабочих места.

Напомним, ранее на строительство спортивного комплекса в Нижнем Новгороде выделили участок площадью в 7,5 тысячи квадратных метров.

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