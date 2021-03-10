В 2022 году первый в России автомост из алюминия построят в Нижегородской области

В 2022 году через реку Линда на Бору построят автодорожный мост с пролетными строениями из алюминиевых сплавов. Необычная переправа будет располагаться на участке трассы «Толоконцево – Могильцы». Длина моста составит 72 метра, а вес около 200 тонн. Об этом сообщает пресс-служба Алюминиевой Ассоциации.

Минстрой России принял положительное решение о проектировании и строительстве первого в России и в Восточной Европе автомобильного моста из алюминия.

К слову, в 2017 году первый в России пешеходный мост из алюминия был также построен в Нижегородской области.

Напомним, что ранее в Нижнем Новгороде определили подрядчика для обслуживания Канавинского, Молитовского, Мызинского и Метромоста. За свои услуги он получит 36 миллионов рублей.

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