В Нижнем Новгороде началась подготовка к благоустройству Нижневолжской набережной

Участок от Канавинского моста до набережной Гребного канала будет благоустроен в июле 2021 года. Фото: Администрация Нижнего Новгорода

На нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде начались подготовительные работы к проведению благоустройства. Территорию обновят за 150 миллионов рублей в рамках программы «Среда 800». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Подрядчиком в данном проекте выступает ООО «Инжиниринг Групп». В настоящее время компания готовится к выполнению работ.

К июлю 2021 года целый ряд проблем, имеющихся на набережной, будет решен. В частности, речь идет о шуме от автономных генераторов, на которые часто жаловались нижегородцы. Также на территории появятся новые точки притяжения, удобные зоны ожидания речного транспорта, площадки для детского досуга.

Чтобы довести набережную «до ума» архитекторы студии MISH Studio под кураторством ИРГСНО разработали новую концепцию благоустройства. Она включает в себя расширение велодорожки на участке от Канавинского моста до набережной Гребного канала.

Подробнее о том, как изменения ожидаются на Нижневолжской набережной к 800-летию города, можете прочитать в нашем материале.

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