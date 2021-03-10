Аварию на трубопроводе с холодной водой устраняют на Московском шоссе

Сегодня, 10 марта, в Московском районе Нижнего Новгорода остались без холодной воды жители сразу 28 жилых домов. Причиной отключения стала скрытая утечка водопровода на Московском шоссе. Об этом сообщает пресс-служба АО «Нижегородский водоканал».

В 12 часов для ремонтных работ было отключено водоснабжение на улице Александра Люкина (№4, 5, 6, 6А, 7, 9), на улице Красных Зорь (№1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 8, 9) и на Московском шоссе (№ 189, 191, 193, 193А, 195, 197, 199, 201, 203, 211А, 213).

Сейчас на месте утечки работают 13 специалистов и 8 единиц техники.

- Производится обследование сетей и поиск места утечки, - сообщают в ведомстве. - Работа осложняется глубиной промерзания грунта и наличием сторонних коммуникаций.

На время отключения воды организовано дежурство автоцистерн с питьевой водой. Сейчас они находятся по адресу Московское шоссе, 185, а также улица Люкина, 4.

Для того чтобы жителям было удобнее набирать воду, автоцистерны будут передвигаться по микрорайону. Необходимо только оставить заявку по телефону 246-99-99.

Водоснабжение восстановят в течение дня, ориентировочное время – 23:55.

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