Цистерна с печным топливом вспыхнула в Богородске

Цистерна с топливом вспыхнула в Богородске. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Около двух часов дня 10 марта в городе Богородске Нижегородской области вспыхнула цистерна с печным топливом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области

- Объем вспыхнувшей цистерны – 50 кубометров – пояснили спасатели. – Наполнена она была на 20 кубометров. Полностью локализовать пожар на площади 200 квадратных метров удалось только спустя час после возгорания. Сейчас тушение пожара продолжается. К счастью, в результате ЧП никто не погиб и не пострадал.

Напомним, несколько месяцев назад серьезный пожар произошел на складах в Арзамасском районе. Там в поселке Выездное загорелись склады на площади 1600 квадратных метров. Тогда пожару был присвоен второй ранг сложности. Потушить пожар удалось только спустя несколько часов.