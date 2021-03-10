Некачественное сливочное масло обнаружили в Нижегородской области

В Нижегородской области нашли сливочное масло, которое не соответствует ГОСТу по показателю качества «Массовая доля влаги». Об этом сообщает пресс-служба ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Некачественным в ходе химико-токсикологических исследований оказалось «Сливочное масло Крестьянское сладко-сливочное несоленое" Крестьянское приволье" 72,5%». Как рассказали эксперты, обнаруженное несоответствие по влаге в масле означает, что продукт либо неправильно хранили, либо при изготовлении были нарушены технологии производства.

- Если вы хотите купить именно сливочное масло, но видите на пачке пометку ТУ (технические условия) или другой номер ГОСТа, следует насторожиться, - отмечают в ведомстве. - Возможно, перед вами спред или обыкновенная подделка.

Также при покупке масла на развес нижегородцам не стоит верить ценникам и надписи «масло».

- Настоящее название продукта можно увидеть либо на коробках, в которые его фасовали, либо в сертификате, который можно потребовать у продавца, - советуют специалисты.

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