Нижегородская область получит 1,34 млрд рублей из федерального бюджета

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2021 год. Сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета планируется увеличить почти на 1,34 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Большую часть из этих средств направят на развитие здравоохранения – больниц и поликлиник.
- Борьба с коронавирусом потребовала вовлечения большого количества медицинских учреждений, - поделился глава региона. - Сейчас они нуждаются в дополнительных средствах. Своевременная поддержка правительства страны позволит улучшить их работу, в том числе в привычном формате.
22 миллиона рублей будут направлены на «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, деньги уйдут на модернизацию газовой котельной и строительство дома культуры на 182 места в деревне Кузнецово, около Чкаловска.
Итак, доходы областного бюджета на 2021 год увеличились до 203,1 миллиардов рублей, а расходы до 224,1 миллиардов рублей. Что касается областных долговых обязательств, то объем их не изменится из-за возникших изменений в бюджете.
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