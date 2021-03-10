Нижегородская область получит 1,34 млрд рублей из федерального бюджета

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание проект поправок в бюджет на 2021 год. Сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета планируется увеличить почти на 1,34 миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Большую часть из этих средств направят на развитие здравоохранения – больниц и поликлиник.

- Борьба с коронавирусом потребовала вовлечения большого количества медицинских учреждений, - поделился глава региона. - Сейчас они нуждаются в дополнительных средствах. Своевременная поддержка правительства страны позволит улучшить их работу, в том числе в привычном формате.

22 миллиона рублей будут направлены на «Комплексное развитие сельских территорий». В частности, деньги уйдут на модернизацию газовой котельной и строительство дома культуры на 182 места в деревне Кузнецово, около Чкаловска.

Итак, доходы областного бюджета на 2021 год увеличились до 203,1 миллиардов рублей, а расходы до 224,1 миллиардов рублей. Что касается областных долговых обязательств, то объем их не изменится из-за возникших изменений в бюджете.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!