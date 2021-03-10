Три причины плохой уборки снега в Нижнем Новгороде назвал политик Юрий Лебедев

Снегопады в Нижнем Новгороде прошли, а вот с их последствиями городские службы борются до сих пор. Фото: Instagram Юрия Лебедева

Бывший мэр Нижнего Новгорода Юрий Лебедев назвал три основные причины плохой уборки снега на улицах города. Своим мнением политик поделился на странице в Instagram.

Он отметил, что снегопады в Нижнем Новгороде прошли, а вот с их последствиями городские службы борются до сих пор. В свою очередь, нижегородцы остались недовольны этим фактом и стали массово жаловаться на качество уборки снега и наледи с дорог и дворовых проездов.

- Некоторые мои земляки в социальных сетях «назначили» крайним - руководителя города, работающего в этой должности 9 месяцев. Думаю - это эмоциональный и упрощённый вывод, - написал Юрий Лебедев.

Сегодняшние проблемы уборки Нижнего Новгорода от снега политик разобрал на несколько составляющих. Первой причиной стало то, что за февраль выпало такое количество осадков, которого не было за всю историю наблюдения с 1936 года.

Второй причиной стала нехватка дорожной техники. В уборке города от снега обычно задействовано 40 единиц техники, в то время как по нормативу должно работать 207 комбинированных дорожных машин. Вывозят снег – 350 единиц техники, а должно 600 машин.

- Практически за 10 лет дорожная техника в городе не обновлялась и не приобреталась. Исключением стал 2013 год, тогда купили 18 комбинированных дорожных машин, - рассказал экс-мэр. - Всего необходимо городу на закупку дорожной техники 2 миллиарда рублей.

Юрий Лебедев не упустил из виду и своевременное, грамотное решение нижегородской власти по вопросу нехватки техники.

- Губернатор Глеб Никитин вместе с мэром Юрием Шалабаевым заключили с КАМАЗом договор на поставку техники: самосвалы, КДМ и ПУМы, - отметил он.

Третьей причиной плохой уборки снега в Нижнем Новгороде стал тот факт, что за последние 10 лет в городе сменилось 6 мэров.

- Каждый из них в среднем отработал по 1,5 года каждый, - подытожил политик. - Это, конечно же, сказалось на системе управления городом-миллиоником!

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