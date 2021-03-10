В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 100 397 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 44 233 зараженных, а остальные 55 164 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 841 человек) и на Бору (5 044 человека).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (99 человек) и Перевозском районе (99 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 10 940
Ленинский – 6 930
Советский – 6 160
Московский – 4 709
Канавинский – 4 550
Сормовский – 4 222
Приокский – 3 418
Нижегородский – 3 304
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