В 29 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 29 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 100 397 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 44 233 зараженных, а остальные 55 164 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (7 841 человек) и на Бору (5 044 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (99 человек) и Перевозском районе (99 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 10 940

Ленинский – 6 930

Советский – 6 160

Московский – 4 709

Канавинский – 4 550

Сормовский – 4 222

Приокский – 3 418

Нижегородский – 3 304

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