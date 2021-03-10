К концу 2022 года в Перевозе появятся новые очистные сооружения за 600 млн рублей

Строительство очистных на реке Пьяне планируется завершить в ноябре 2022 года. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Построить новые очистные сооружения в Перевозе планируют уже к концу 2022 года. На строительство объекта в рамках национального проекта «Экология» уйдёт около 600 миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Также запланировано проложить 15 километров труб и построить канализационные насосные станции. Такое решение позволит помочь в оздоровлении Волги за счёт улучшения качества воды в её притоках.

- Очищенная по современным стандартам вода будет поступать в Пьяну, оттуда – в Суру и затем - в Волгу, - подчеркнул глава региона.

Строительство новых очистных сооружений в Перевозе началось в 2020 году и длится уже 4 месяца. На сегодняшний день работа выполнена на 17%, рабочие успевают по графику. К лету начнётся прокладка коммуникаций в черте города, что позволит подключать к централизованной системе водоотведения частные жилые дома.

В администрации Перевоза отметили, что строительство нового объекта повлияло не только на улучшение экологической ситуации, но и на социально-экономическую стабильность. Проект позволил создать новые рабочие места.

- В строительстве очистных заняты местные рабочие, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что в 2019 году началась реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента РФ Владимира Путина.

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